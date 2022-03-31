باشاغا: صنع الله والكبير حلفاء الدبيبة .. وهذه التفاصيل

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا في مقابلة مع شبكة يو إس نيوز الأمريكية إن أي تحركات لإعادة هيكلة مجلس النواب ستسبب مشكلة كبيرة لإنتاج النفط والعاملين في قطاع النفط .

وأشار إلى أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حلفاء مع الدبيبة ،كما إن الكبير له دور مهم في الاستقرار وفق قول باشاغا.

وأضاف باشاغا ليو إس نيوز إنه لن ينفق الأموال إلا من خلال ميزانية يوافق عليها البرلمان، حيث رفضت ميزانية الدبيبة العام الماضي ، لكنه كان لا يزال قادراً على إنفاق الأموال مما أثار اتهامات بالفساد وفقاً للشبكة الأمريكية .

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