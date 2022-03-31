مصر توقع اتفاقية لتعزيز فرص الاستثمار في أوروبا

وقّع صندوق مصر السيادي وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية وبنك فرنسا للاستثمار العام اتفاقية لتأسيس مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مالطا.

كما وقّعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية مذكرة تفاهم مع الأطراف الثلاثة لتصبح عضوًا في مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يضع أساسًا لشبكة تعاون بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

ووفقًا لصندوق مصر السيادي؛ فإن المؤسسة تهدف إلى أن تكون منصة إقليمية لتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية