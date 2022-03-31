“العابد” يعقد اجتماعاً هاماً مع نظيره المصري .. تابع التفاصيل

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “م.علي العابد الرضا” اليوم بالقاهرة اجتماعاً مع نظيره المصري وزير القوى العاملة “محمد محمود سعفان” وبحضور مراد احميمة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية و يوسف مراد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وعدد من المسؤولين من الجانبين.

كما أفاد الوزير بداية الاجتماع بعمق وأصالة العلاقات مابين البلدين الشقيقين وتناول الاجتماع عدد من النقاط أبرزها الاطلاع على استمرار عملية الربط الإلكتروني وتنظيم و تسهيل تنقل الأيدي العمالة المصرية والمشاكل و المعوقات التى تواجه عودة الشركات المصرية للعمل بليبيا.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على تجربة التفتيش العمالي الذكي بمصر ونقا الفكرة و لتفعليها في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية