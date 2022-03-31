الدبيبة يستكمل سلسلة لقاءاته مع عمداء البلديات

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس 31 مارس 2022 لقاءا موسعًا مع عمداء بلديات مناطق الوسطى، الساحل الغربي، الجبل وطرابلس الكبرى؛ بحضور وزيري الإسكان والتعمير والحكم المحلي ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

حيث خصص الاجتماع لمتابعة نتائج اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2022، والإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.

وفي حديثه للعمداء أشار رئيس الحكومة لأهمية التكاثف لتفعيل الإدارة المحلية لانها الحل لتوزيع الثروة لليبيين ومحاربة المركزية والقضاء عليها ، معتبرًا إن نقل الاختصاصات وتفعيل الإيرادات المحلية وتوزيع ميزانية التنمية على البلديات سيسهم في تفعيل الإدارة المحلية.

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