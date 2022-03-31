اقتصاد

عون يشدد على العمل وفق قانون النفط الليبي

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون على العمل وفق قانون النفط الليبي باعتباره من أفضل قوانين صناعة النفط في العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عون بحضور عدد من المديرين العامين ومديري الإدارات والمكاتب ومستشاري الوزارة، خصص لبحث آليات العمل على ملف الانتقال الطاقوي، بالإضافة إلى مناقشة تفعيل الحكومة الإلكترونية.

ويأتي تصريح وزير النفط والغاز محمد عون في وقت يشهد فيه قطاع النفط خلافات في إدارته بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة، على خلفية تداخل الاختصاصات وتأخر صرف الميزانية المخصصة.

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قناة 218 الليبية

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