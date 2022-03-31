اقتصاد

أوبك+: زيادة الإنتاج إلى 432 ألف برميل يومياً وتوقعات بتراجع الطلب على النفط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + على الالتزام بسياسة إنتاج النفط الحالية، وزيادة الإنتاج إلى 432 ألف برميل يومياً ابتداء من مايو المقبل.

ويتوقع تحالف أوبك + تراجع الطلب على النفط والاستثمارات، بسبب التوترات السياسية بين الدول وتواصل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4% إلى 109 دولارات للبرميل -الخميس- بعد أنباء عن سحب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يصل إلى 180 مليون برميل نفط من احتياطيات النفط الاستراتيجية، كما تجتمع وكالة الطاقة الدولية الجمعة لاتخاذ قرار بخصوص سحب جماعي من احتياطيات النفط.

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قناة 218 الليبية

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