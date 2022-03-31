“الدبيبة” يؤكد للمنقوش دعمه للسفارات الليبية في الخارج وحل كافة مشاكلها

أجرى رئيس وزراء الحكومة الوطنية “عبدالحميد_الدبيبة” مساء اليوم الخميس، زيارة إلى ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تفقد سير العمل بالوزارة والوقوف على المشاكل التي تواجه سير العمل بها، وكان في استقباله وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” ووكلاء الوزارة.

وقد عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الوزراء مع الإدارات والمكاتب بالوزارة، حيث قدمت “المنقوش” موجزاً حول مناشط الوزارة خلال العام الحالي، وكيفية تعاملها مع كافة الملفات الإقليمية والدولية.

كما وضعت”المنقوش” رئيس الوزراء في صورة المشاكل والصعوبات التي تواجه السفارات الليبية في الخارج والتي تحتاج إلى وقفة جادة لمعالجة أوضاعها.

حيث أكد “الدبيبة” على ضرورة دعم السفارات الليبية في الخارج وحل كافة مشاكلها، وإحالة مخصصاتها سواء كانت في الباب الثاني أم الثالث، وكذلك ضرورة انتظام مرتباتهم بالخارج.

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