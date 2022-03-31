الجراري لـ218: طلبنا من الحكومة المصرية استثناء ليبيا من قرار حظر تصدير السلع

أفاد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري في تصريح لـ 218، بتقديم الغرفة طلباً للحكومة المصرية بشأن استثناء ليبيا من قرار حظر تصدير السلع المصرية.

وأشار الجراري إلى أن الطلب الليبي لقي ترحيباً من رجال الأعمال المصريين، الذين أبدوا استعدادهم للدخول في وساطة مع وزارة الاقتصاد ورئاسة الوزراء المصرية لتحقيق مطلب الجانب الليبي.

وأكد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة اتفاق مصلحة الجمارك في ليبيا ومصر على فتح اعتمادات مستندية لرجال الأعمال، لتوريد عدد من السلع الأساسية عن طريق المنفذ البري بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف الجراري أن الغرفة تقدمت بدعوة لعدد من رجال الأعمال في مصر، للمشاركة في المعرض الدولي للبناء والتشييد المزمع عقده منتصف مايو المقبل في مدينة بنغازي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد أصدرت قرارات عدة – شهر مارس الجاري- عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير العديد من السلع في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وخاصةً السلع الأساسية، “في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة” – حسب بيانات الوزارات المصرية المعنية.

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