خلال اجتماعه مع صنع الله “أبو جناح” يؤكد على ضرورة تمويل المؤسسة الوطنية للنفط بالميزانيات اللازمة

قام رئيس مجلس الإدارة ” مصطفى صنع الله” ، يوم الخميس باستقبال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” والوفد المرافق له، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع، حيث قام ” صنع الله” باطلاع “أبوجناح” على الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط، والتحديات التي يواجها، والتي من أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها المؤسسة لتسيير اعمال القطاع، والقيام بأعمال الصيانة الضرورية لضمان استمرار عمليات الإنتاج، والرفع من معدلاته وفقاً لخططها المستقبلية دعماً للاقتصاد الوطني.

كما أكد ” أبو جناح”على ضرورة تمويل المؤسسة الوطنية للنفط بالميزانيات اللازمة لكي تتمكن من تحقيق أهدافها.

حيث تم أيضاً التطرق إلى مشروعي (مصفاة الجنوب ومصنع الغاز)، وعدم حصول المؤسسة على التمويل اللازم الذي سيمكنها من انجاز وتنفيذ هذه المشاريع الهامة.

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