فنيو الحديد والصلب يُنجزون تعديلات فنية لرفع الإنتاج

كشفت الشركة الليبية للحديد والصلب عن نجاح العاملين بمصنع درفلة القضبان 2 بابتكار طريقة، لتغيير حجم الإنتاج من 14 مليمتر إلى 12 مليمتر، في عملية فنية تسهم في التقليل من زمن التوقفات وترفع من معدلات الإنتاج.

وأوضحت الشركة في منشور، الخميس، أن الفنيين تمكنوا من ابتكار طريقة لإنجاز التعديل عن طريق خراطة الدرافيل، الخاصة بالقوائم الأحادية، ووضع تصميم جديد لخط الدرفلة ليبدأ تشغيل الخط، الخميس، وتتمكن الشركة من اختصار الوقت المتعلق بتغيير خطوط إنتاج حديد التسليح وتقليل التكلفة.

يُذكر أن الشركة قامت برفع أسعار منتجاتها في السوق المحلي لنحو 20%، ليتوازى مع الأسعار العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وللحد من عمليات التهريب التي تطال منتجاتها.

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