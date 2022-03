وكالة الطاقة الدولية تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة حالة سوق النفط

قال متحدث باسم وزير الطاقة الأسترالي، إن وكالة الطاقة الدولية، دعت إلى عقد اجتماع وزاري طارئ غدا الجمعة، لمناقشة حالة سوق النفط.

وأضاف المتحدث: “دعت وكالة الطاقة الدولية إلى عقد اجتماع طارئ مساء الجمعة بتوقيت أستراليا”.

من جهتها قالت متحدثة باسم وزيرة الطاقة النيوزيلندية، إن الدول الأعضاء في الوكالة ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن سحب جماعي من مخزونات النفط.

وأضافت: “لم يتقرر حجم السحب الجماعي المحتمل.. سيحدد الاجتماع كمية إجمالية وسيتبع ذلك تخصيص كمية لكل دولة”.

في غضون ذلك، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعلن عن خطة لسحب مليون برميل يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي على مدى الأشهر الستة المقبلة بهدف السيطرة على أسعار النفط المرتفعة.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أن هذه الخطة ستوفر قدراً كبيراً من الإمداد ليكون بمثابة “جسر” يساهم في تحسين أسعار النفط حتى نهاية العام الجاري.

هذا واتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، شركات النفط الأمريكية، اليوم الخميس، بالاستمتاع بتحقيق أرباح قياسية بينما يدفع الأميركيون أسعارًا مرتفعة للبنزين، وقال إنه يتعين على الشركات استخدام الأموال لإنتاج المزيد من النفط أو إعادة تشغيل الآبار المعطلة بدلا من الدفع للمستثمرين.

وأضاف أنه هذا ليس الوقت المناسب لتحقيق أرباح قياسية، مشيرًا إلى أن “الوقت قد حان لإعلاء مصلحة البلاد”.

وقال بايدن إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تكون مستقلة في مجال الطاقة على الأمد الطويل، وأوضح أن أسعار النفط قد ارتفعت نتيجة لجائحة كورونا ومن ثمة الحرب في أوكرانيا.

