بوعزة يكشف لـ218 كيف تلاعب تجار النفوذ بدقيق الليبيين

قال علي بوعزة رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز في تصريح حصري لقناة 218، إن قرار وزارة الاقتصاد بشأن تحديد سعر قنطار الدقيق بــ280 ديناراً ليبياً، كان قد قدم له أساساً كمقترح من التجار أصحاب “النفوذ والسلطة”، وليس مبنياً على أي دراسة للسوق المحلية، مشيراً إلى أن الدقيق المتوفر في الأسواق حالياً تم استيراده قبل أشهر من القطاع الخاص وبأسعار متدنية، مبيناً أن الأسعار الحالية غير حقيقية وهي بمثابة استغلال لحاجة المواطنين.

وأشاد بوعزة بدور جهاز الأمن الداخلي في ضبط بعض المخالفات التي نفّذها جزء من تجار السلع الغذائية والدقيق، تزامناً مع قرب شهر رمضان.

وأضاف رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، أن سعر لتر زيت الطهي انخفض بشكل بسيط، إذ بات متوسط سعر لتر زيت الطهي 10 دنانير، بدلاً من 14 ديناراً في منتصف مارس 2022، فيما مازالت أسعار قنطار الدقيق مرتفعة مسجلة في نهاية هذا الأسبوع 290 ديناراً بدلاً عن 230 ديناراً في فبراير.

وأشار بوعزة في حديثة لــ218 إلى أن الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة رفعت -الخميس- سعر قنطار الدقيق إلى 270 ديناراً بدلاً من 230 ديناراً، الأمر الذي سيزيد من الضغط على أصحاب المخابز.

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