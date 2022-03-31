اجتماع الجمعية العمومية الأول للعام 2022م لشركة البنية للاستثمار والخدمات

عقدت الجمعية العمومية لشركة القابضة للاتصالات “البنية للاستثمار والخدمات” اجتماعها الأول للعام 2022م، اليوم الخميس، وبرئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة للشركة القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات عاطف الأحرش، وأعضاء مجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات، وأعضاء هيئة المراقبة.

تم خلاله مناقشة عدة بنود، منها عرض تقرير نشاط الشركة والموقف القيدي لسنة 2021م، عرض الموازنة التقديرية للشركة لسنة 2022م، وعرض تقرير هيئة المراقبة.

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