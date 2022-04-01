الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل يبحثان آلية التعاون المشترك وعدة مواضيع هامة

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “د.وفاء الكيلاني” بإستقبال مستشار وزير العمل والتأهيل “د. السائح أبودربالة” .
تناول الاجتماع آلية التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة وتعزيز قدرات أخصائي الإرشاد النفسي والدعم الاجتماعي وخلق فرص عمل للباحثين من التخصصات الإجتماعية والنفسية والعلوم الإنسانية .
كما ناقش الاجتماع دعم المبادرات المشتركة في المشروعات الصغري والمتوسطة ورواد الأعمال للأسر الليبية وخاصه ذوي الدخل المحدود وذلك في إطار التواصل مع المؤسسات وتفعيل التعاون مشترك.
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