اقتصاد

الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل يبحثان آلية التعاون المشترك وعدة مواضيع هامة

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “د.وفاء الكيلاني” بإستقبال مستشار وزير العمل والتأهيل “د. السائح أبودربالة”  .

تناول الاجتماع آلية التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة وتعزيز قدرات أخصائي الإرشاد النفسي والدعم الاجتماعي وخلق فرص عمل للباحثين من التخصصات الإجتماعية والنفسية والعلوم الإنسانية .

كما ناقش الاجتماع دعم المبادرات المشتركة في المشروعات الصغري والمتوسطة ورواد الأعمال للأسر الليبية وخاصه ذوي الدخل المحدود وذلك في إطار التواصل مع المؤسسات وتفعيل التعاون مشترك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك