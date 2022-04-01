بحضور الكبير والحبري ..إنعقاد الاجتماع الثاني للجنة مشروع إعادة توحيد المركزي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ علي الحبري اليوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 اجتماع اللجنة التسييرية الثاني لمشروع اعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بحضور مكتب إدارة المشروع المتكون من مدراء المشروع وخبراء من شركة ديلويت Deloitte للخدمات المهنية الرائدة.

تناول الاجتماع متابعة التقدم الذي أحرزه فرق مشروع إعادة التوحيد في تنفيذ خطوات المشروع مع ثناء الحضور على الجهود المشتركة وروح الفريق خلال هذا العمل، لا سيما في تنفيذ الخطة المشتركة لتوصيل سيولة قدرها مليار دينار ليبي إلى المنطقة الشرقية بالتعاون بين ادارة الاصدار بطرابلس والاصدار ببنغازي، وذلك ليتم توزيعها على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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