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سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 01 ابريل 2022 من السوق السوداء

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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 01 ابريل 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 01 ابريل 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.9375 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.94 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.975 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 4.94 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.95 – دينار

اليورو – طرابلس = 5.40 ~5.41 دينار

اليورو – بنغازي = 5.41 ~5.42 دينار

الجنية الإسترليني 6.53 دينار

الليرة التركية 0.35 دينار

الدينار التونسي 1.67 دينار

الجنية المصري 0.31 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب223.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب260.16 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب297.33 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2081 دينار

كسر الفضة 2.65 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.02 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.03 “مصرف الوحدة” – ~ “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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