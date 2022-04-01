وزير النفط والغاز يشارك في الاجتماع 27 لمنظمة أوبك

شارك وزير النفط والغاز “محمد إمحمد عون” يوم الأمس الخميس 31 مارس 2022 في الإجتماع السابع والعشرين لمجلس وزراء الأقطار المصدرة للنفط “أوبك”، بمشاركة وزراء الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بالمنظمة عبر تقنية الزوم.

واتفق الوزراء المجتمعون على الإستمرار في تعويض التخفيض في الإنتاج بكمية وقدرها 43,200 برميل يومياً خلال شهر إبريل، وتم توزيع الزيادة على الدول المساهمة في التخفيض مع استمرار استثناء ليبيا من المساهمة في التخفيض.

أيضاً تلا هذا الاجتماع اجتماع آخر طارئ وهو الاجتماع رقم 183 للمنظمة؛ حيث نوقش من خلاله موضوع تحديث المصادر الثانوية التي تستعمل من طرف الأمانة العامة للاوبك من أجل استيفاء معلومات الإنتاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية