أوبك تتقاسم التعويض في تخفيض الإنتاج النفطي مع استمرار استثناء ليبيا

اتفقت الدول المصدرة للنفط أوبك، خلال اجتماع افتراضي، على الاستمرار في تعويض التخفيض في الإنتاج بنحو 43,200 برميل يوميًا، خلال شهر إبريل الجاري.

وخلال الاجتماع الـ27 لمجلس وزراء الأقطار المصدرة وحضره وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون، بمشاركة الدول غير الأعضاء في المنظمة؛ وزَّعت الزيادة على الدول المساهمة في التخفيض مع استثناء ليبيا من ذلك.

كما نوقشت خلال الاجتماع الطارئ 183 للمنظمة، مسألة تحديث المصادر الثانوية التي تستعمل من قبل الأمانة العامة لأوبك؛ بهدف استيفاء معلومات الإنتاج.

ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حوالي 1,2 مليون برميل يوميا، وفق آخر بيانات صدرت عن المؤسسة الوطنية للنفط، مع أن منظمة أوبك أعفت ليبيا من تخفيضات الإنتاج التي يعتمدها تحالف أوبك+ منذ شهر مايو من العام 2020.

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