مصر تدرس تحديد سعر برميل النفط في موازنتها السنوية المقبلة

تدرس مصر تحديد سعر البترول بين 80 و 85 دولارًا في موازنة السنة المالية المقبلة 2022 – 2023 وفقًا لتصريح وزير المالية أحمد كوجوك لـ”سي إن بي سي” عربية.

وفي الوقت الذي حددت فيه وزارة المالية سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي عند 61 دولارًا بانخفاض من 68 دولارًا في الموازنة السابقة؛ فإن أسعار النفط العالمية اقتربت من أعلى مستوى لها عند 140 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع إلى 120 دولارًا للبرميل.

وكشف تقرير لوزارة البترول المصرية أن إجمالي كمية استهلاك المشتقات النفطية ازداد بنسبة 6,9% خلال 2021، وبلغ نحو 27,8 مليون طن، من بينها نحو 8,6 ملايين طن مستوردة من الخارج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية