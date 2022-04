بحث وزير العمل والتأهيل على العابد مع نظيره المصري محمد سعفان الحد الأدني للأجور والتأمين الصحي وكافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية لإعادة الإعمار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء بديوان عام الوزارة بالقاهرة، لمناقشة عدد من ملفات العمل بين الجانبين، وفي مقدمتها منظومة الربط الإلكتروني، والحد الأدني للأجور لعقود العمل فضلا عن التأمين الصحي العمالة المصرية المطلوبة لإعادة الإعمار.

وقال العابد إن ليبيا تسعى لتقديم كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية، مؤكدا أن وزارة العمل الليبية ترغب في إرسال وفد من التفتيش العمالي إلى وزارة القوي العاملة المصرية للاطلاع على تجربتها في هذا المجال خاصة بعد أن تم حوسبة التفتيش العمالي بها.

وناقش الاجتماع أضرار الهجرة غير الشرعية على منظومة العمل في ليبيا، وكيفية التصدي لها من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين.

من جانبه أكد الوزير المصري أنه على استعداد تام لتبادل الخبرات مع ليبيا الشقيقة في أى وقت، شارحاً الطفرة التي حدثت في منظومة تفتيش العمل في مصر بعد حوسبتها ، حيث أصبح من السهل على المفتش إرسال التقارير اللحظية، فضلا عن تحقيق معدل أداء أسرع وأدق.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري

The post ليبيا تبحث مع مصر كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية لإعادة الإعمار appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار