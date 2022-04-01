روسيا.. انخفاض احتياطي النقد الأجنبي والذهب بـ 38,8 مليار دولار

أعلن البنك المركزي الروسي عن هبوط احتياطي النقد الأجنبي والذهب بقيمة بلغت 38,8 مليار دولار منذ بلوغه الذروة في فبراير الماضي.

وانخفضت أموال الاحتياطي المتراكمة إلى 604,4 مليارات دولار في الـ 25 من مارس المنصرم، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي.

وكشف المركزي الروسي، الأربعاء، أنه سيَستأنف نشر بيانات احتياطياته من الذهب والنقد الأجنبي على أساس أسبوعي وشهري بدءًا من الخميس.

وفرض الغرب عقوبات صارمة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك عقوبات على بنكها المركزي وتجميد حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

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