اقتصاد

روسيا.. انخفاض احتياطي النقد الأجنبي والذهب بـ 38,8 مليار دولار

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن البنك المركزي الروسي عن هبوط احتياطي النقد الأجنبي والذهب بقيمة بلغت 38,8 مليار دولار منذ بلوغه الذروة في فبراير الماضي.

وانخفضت أموال الاحتياطي المتراكمة إلى 604,4 مليارات دولار في الـ 25 من مارس المنصرم، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي.

وكشف المركزي الروسي، الأربعاء، أنه سيَستأنف نشر بيانات احتياطياته من الذهب والنقد الأجنبي على أساس أسبوعي وشهري بدءًا من الخميس.

وفرض الغرب عقوبات صارمة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك عقوبات على بنكها المركزي وتجميد حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

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قناة 218 الليبية

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