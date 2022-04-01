اقتصاد

الكبير والحبري يطلعان نورلاند على جهود المركزي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت السفارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقى في تونس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الكبير ونائب المحافظ الحبري.

وأوضحت السفارة أن الكبير والحبري اطلعوا السفير الأمريكي خلال لقائهم في تونس على جهود المصرف المستمرة لإعادة التوحيد. وتأمل الولايات المتحدة أن تجلب هذه العملية فوائد ملموسة للشعب الليبي.

وشدّد السفير على أمله في أن يكون التقدم على صعيد إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي أحد جوانب عملية المصالحة الأوسع. التي ينبغي أن تستمر في جميع القطاعات. 

 

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اخبار ليبيا 24

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