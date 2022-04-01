صرمان| مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يُغلق مصنعًا لصنع الحلويات

صرمان 01 أبريل 2022 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب صرمان الخميس، عن إغلاق مصنعًا لصنع الحلويات بالشمع الأحمر لعدم توفر الشروط الصحية داخل المصنع.

وجاءت هذه الخطوة في إطار المتابعة الدورية المستمرة من قبل مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب صرمان، رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي.

وقال مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب صرمان، إن إغلاق المصنع كان بسبب عدم توفر الشروط الصحية، بالإضافة إلى اكتشاف كوارث بيئية تمثلت في وجود حشرات داخل المصنع، ووجود القمامة وألوان محظورة لاستخدامها في الحلويات، واستخدام مواسير للمجاري كقوالب في صناعة الحلويات، وعدم وجود رخصة وشهائد صحية. (وال) م ب/ ر ت

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