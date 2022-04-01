20 مليون دولار .. لتنفيذ اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وتوتال الفرنسية بشأن التنمية في مناطق العمليات النفطية

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” مع مدير عام شركة توتال اينرجي الفرنسية بطرابلس “برينت باسكال” لتوقيع اتفاقية لتنفيذ مشاريع تنموية بمناطق العمليات النفطية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال انيرجي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

وقد قال “صنع الله” بهذه المناسبة :”هذه الاتفاقية جاءت كإحدى متطلبات استحواذ شركة ماراثون في شركة الواحة التي تمت قبل سنتين تقريباً، شركة توتال شريك استراتيجي للمؤسسة الوطنية للنفط ولديها مناطق عمليات في ربوع ليبيا، نحاول أن نستفيد من هذا المبلغ من أجل إجراء تنمية حقيقية، ونتطلع لتعزيز هذا التعاون في مناسبات أُخرى”.

كما تحدّث “باسكال” من جانبه قائلاً أنّ موظفي شركة توتال قد كانو سعداء بالمشاركة في توفير متطلبات جائحة كورونا، ونحن نعمل جاهدين لمساعدة منظمة الصحة العالمية في عملها داخل ليبيا، ونتطلع لبناء بعد المنشآت الرياضية المتمثلة في عدة ملاعب وسبع قاعات لممارسة الأنشطة الرياضية.

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