وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي نظيرته التونسية لبحث التبادل التجاري بين البلدين

التقى وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع وزيري التجارة وتنمية الصادرات “فضيلة بن حمزة” والصناعة والمناجم والطاقة “نائلة القنجي” بجمهورية تونس يوم أمس الخميس 31 مارس 2022 لبحث أوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وقد استعرض اللقاء الوزاري آلية مراجعة وتفعيل اتفاقية التبادل الحر والعمل باتفاقية شهادة المطابقة بين البلدين، وإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الافريقية ورفع مستوى الصادرات بالتنسيق بين مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة و وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، وتسهيل حركة رجال الاعمال والإجراءات المالية ، وكذلك تنظيم وضبط حركة السلع والأدوية والمعدات الطبية بين البلدين.

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