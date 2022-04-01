الحويج يبحث توسيع الشراكات الاقتصادية مع تونس

شدد وزير الاقتصاد محمد الحويج، على رفع مستوى التبادل التجاري وتحقيق التبادل الاقتصادي مع تونس عبر تفعيل الغرفة الليبية التونسية المشتركة، للنهوض بالقطاع الخاص وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية، في إطار تنشيط قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج في العاصمة التونسية بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي، الجمعة، بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال الليبيين على الأراضي التونسية، وسُبل تذليلها وتحديد آلية مراجعة وتفعيل اتفاقية التبادل الحر والعمل باتفاقية شهادة المطابقة بين البلدين.

كما استعرض اللقاء الوزاري الذي جرى بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، إمكانيات إنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين، وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية، ورفع مستوى الصادرات بالتنسيق بين مركز تنمية الصادرات التابع للبلدين، وتنظيم وضبط حركة السلع والأدوية والمعدات الطبية بين البلدين.

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