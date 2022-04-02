الحويج يلتقي محافظ المصرف المركزي التونسي لبحث أوجه دعم القطاع الخاص في البلدين

التقى اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع محافظ البنك المركزي التونسي “مروان العباسي ” يوم الجمعة 1 ابريل 2022 لأوجه التعاون بين ليبيا في دعم وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الأعمال.

كما تطرق اللقاء لطرح ومناقشة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالبلديْن وسُبل تسهيل الإجراءات المالية لصالح الشركات والمستثمر المحلي والأجنبي؛

وأكد “الحويج” على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني،

أيضاً العمل على خلق قنوات تواصل مباشرة بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة العمل المناسبة لعقد شراكة طويلة الأمد تسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني؛ كما اتفق الطرفان على إمكانية وضع بطاقات خاصة لرجال الأعمال.

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