الاقتصاد والتجارة تبحث كيفية تنظيم وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية وتحديد أسعارها بدولة تونس

اجتمع مستشار وزير الاقتصاد والتجارة “شذر الصيد” ومدير إدارة الصيدلة والتجهيزات الطبية “ليلى العربي”، مع مدير عام الصيدلية المركزية التونسية “بشير الايرماني”.

تناول الاجتماع مناقشة والإطلاع على التجرية التونسية في تنظيم وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية وتحديد أسعارها، وكذلك الآلية المعتمدة بجمهورية تونس والضوابط المعمول بها في توزيع وبيع الأدوية والمعدات الطبية وتنظيم الشركات الموردة لها عبر جهات الاختصاص بالجمهورية.

كما تم مناقشة آلية منح رخص وترويج للشركات الأجنبية لبيع الدواء في الجمهورية التونسية بنسبة 12،5 % أقل من سعر بيع الجملة في بلده المنشاة إلى جانب مدى إمكانية تطبيقها في دولة ليبيا، حيث اتفق الجانبان على تنظيم فعاليات مشتركة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة الأدوية والمعدات الطبية وتنظيم عمليات التوريد والتوزيع بالسوق المحلي.

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