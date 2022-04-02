الحويج يبحث دعم القطاع الخاص مع البنك المركزي التونسي – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع محافظ البنك المركزي بجمهورية تونس مروان العباسي أمس الجمعة أوجه التعاون بين دولة ليبيا وجمهورية تونس في دعم وتشجيع القطاع بالبلدين وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الاعمال.

وتطرق اللقاء لطرح ومناقشة المعوقات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين بالبلدين. وسُبل تسهيل الإجراءات المالية لصالح الشركات والمستثمر المحلي والاجنبي.

وأكد الحويج على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في دعم القطاع الخاص باعتباره. الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والعمل على خلق قنوات تواصل مباشرة بهدف. تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة العمل المناسبة لعقد شراكة طويلة الأمد تسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.

كما اتفق الطرفان على إمكانية وضع بطاقات خاصة لرجال الاعمال حتى يتم معاملتهم. معاملة خاصة و كذلك دراسة سبل حماية اموال الليبين في تونس و إجراء مصالحات. عادلةللاموال المصادرة من الليبيين ما بعد احداث الثورة.

وفي سياق متصل بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الجمعة اوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بين الجانب التونسي وذلك خلال لقائه مع وزيري التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة ، والصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي بجمهورية تونس الشقيقة أمس الخميس.

وبحسب صفحة الوزارة على الفيسبوك فقد استعرض اللقاء الوزاري المنعقد بمقر وزارة التجارة. وتنمية الصادرات آلية مراجعة وتفعيل اتفاقية التبادل الحر والعمل باتفاقية شهادة. المطابقة بين البلدين.