ميناء طرابلس يستقبل أكثر من 3 آلاف رأس من الأبقار والمواشي

وصل إلى ميناء طرابلس عدد من السفن محملة بحاويات بها سلع وبضائع ومواشي حية مستوردة لصالح القطاع الخاص.

وبحسب إدارة المرفأ فقد دخلت إلى منطقة الرسو باخرة نقل المواشي “فيدالتي “، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيا آمان”، وعلى متنها أكثر من 3 آلاف و 200 رأس من الأبقار والأغنام.

وشرعت الفرق الفنية في تفريغ حمولة الباخرة “لوناف “، التابعة للوكيل الملاحي شركة “مديتريان” المحملة بــ 243 حاوية من السلع متنوعة.

وكانت قد وصلت قبل أيام إلى المرفأ الباخرة “ميروس”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الدليل”، وعلى متنها 61 حاوية بها بضائع مختلفة.

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