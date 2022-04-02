“العابد” يبحث مع ائتلاف الشركات المصرية في القاهرة تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية في قطاعي المواصلات والإسكان

اجتمع معالي وزير العمل والتأهيل “علي العابد ” اليوم تنقل الأيدي العاملة وتنفيذ المشاريع والبرامج خصوصا مشاريع عود الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصلية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية والمحلق العمالي بالقاهرة ومساعده ومندوبين عن وزارة القوى العاملة المصرية.

كما أكد “العابد” خلال لقائه مندوبي إتلاف الشركات المصرية التي تم التعاقد معها لتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية في قطاعي المواصلات والإسكان، آليات تنقل الأيدي العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذلك سبل تسهيل إجراءات منح التأشيرات والتنقل والإقامة وغيرها من التفاصيل المتعلقة بضمان عودة ميسرة للأيدي العاملة والشركات المصرية، بالإضافة إلى تذليل أي أمور عالقة لافتاً إلى أن “هناك تواصلاً مستمراً مع السفارة المصرية بطرابلس في ما يخص الشأن العمالي

كما تم التأكيد فث ختام الاجتماع على أن اتئلاف الشركات المصرية سيعمل على تنفيد 6 مشاريع سيتم البدء فيها بعد نهاية شهر رمضان المبارك بدأً بمشروع الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، من خلال تسفير 2500 عامل مصري تقريبا، مع 30% عمالة ليبية كتشغيل، و20% عمالة ليبية كتدريب وفقاً للقانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية