لجنة مراجعة عقود الشركات الموردة لأجهزة ومستلزمات غسيل الكلى تبحث تحسين الخدمات المصاحبة لعمليات التوزيع داخل مخازن جهاز الإمداد الطبي

اجتمعت لجنة مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الموردة لأجهزة ومستلزمات غسيل الكلى المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 590 للعام الحالي برئاسة “خيري القيلوشي”، ضم أعضاء من لجنة مراجعة العقود والأخوة مندوبي الشركات الموردة لمشغلات الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى رئيس قسم الاعتمادات “عبد الله طلوز” مسؤل توزيع مشغلات الغسيل الكلوي بإدارة المخازن “محمد المرغني” رئيس قسم التصريح الجمركي “عبد الباسط الحجاجي” رئيس وحدة التسويات الجمركية “هبة البوعيشي”.

تناول الاجتماع مناقشة وضع خطة تهدف إلى تحسين الخدمات الجمركية للشحنات الموردة، وكذلك الاعتمادات الخاصة بالشركات الموردة لمشغلات الكلى، ووضع سياسية لها بحيث تترقى الي تقديم ماهو أفضل مستقبلاً، إلى جانب تحسين الخدمات المصاحبة لعمليات التوزيع داخل مخازن الجهاز، كما اتفق المجتمعون على تسجيل الملاحظات والنقاط التي ستدرج بالعقود للعام 2023م.2026م.

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