النيابة العامة تأمر بحبس عميد البلدية العواتة السابق والمراقب المالي المشرف على الحسابات احتياطياً على ذمة القضية

قامت نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، بمباشرة التحقيق في واقعة الاستيلاء على المبالغ المالية المصروفة لغرض مواجهة الآثار الناجمة عن حالة نزوح المواطنين القاطنين جنوبي مدينة طرابلس إلى النطاق الإداري لبلدية العواتة سنة ((2019)) ومابعدها.

حيث أسفرت جملة الإجراءات الرامية إلى جمع الأدلة عن إثبات واقع الاستيلاء على مبلغ مالي قدره خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثـمانمائة دينار؛ من قبل عميد البلدية السابق والمراقب المالي المشرف على الحسابات؛ فضلاً عن رد جزءًا من المبالغ المالية المتحصلة من جريمتي الاستيلاء على المال العام وتزوير المحررات الرسمية والعرفية

كما أنتهى المحقق إلى جملة من الإجراءات الاحتياطية كان أخصها الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.

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