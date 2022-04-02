الوطنية للنفط توقع اتفاقية مع “توتال” الفرنسية بقيمة 20 مليون دولار

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “توتال إينرجي” الفرنسية اتفاقية؛ لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 20 مليون دولار.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، الجمعة، –وفقا للصفحة الرسمية للمؤسسة – إن شركة “توتال” شريك استراتيجي للمؤسسة، ولديها مناطق عمليات في ربوع البلاد، مضيفا أن الاتفاقية تستهدف مناطق العمليات النفطية، مبينا أنهم يحاولون الاستفادة من هذا المبلغ؛ من أجل إجراء تنمية حقيقية.

ومن جانبه أكد مدير عام شركة “توتا إينرجي برينت باسكال” أن شركتهم تعمل جاهدة وتتطلع إلى بناء عدد من المنشآت الرياضية، متمثلة في ملاعب وسبع قاعات لممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى المساعدة في توفير حاجيات مجابهة فيروس كورونا.