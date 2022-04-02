ارتفاع صادرات القمح الروسية في مارس بـ60% على أساس سنوي

قفزت صادرات روسيا من القمح في شهر مارس الماضي بنسبة 60% بالمقارنة مع على أساس سنوي وفقا لمعلومات حديثة نشرتها وكالة “بروزيرنو” للاستشارات.

وأظهرت المعلومات الجديدة أن روسيا صدرت الشهر الماضي 1,7 مليون طن قمح مقابل 1,1 مليون طن في مارس 2021.

وتغطي كلُّ من روسيا وأوكرانيا، اللتين اندلعت الحرب بينهما في شهر في فبراير الماضي، ثلث حاجة العالم من الحبوب سنويًا إذ تمتلكان مساحات شاسعة يتم زراعتها بالشعير والقمح والذرة.

وبلغت حصة ليبيا من إجمالي صادرات روسيا من القمح عن الفترة الممتدة من الأول من شهر يناير من العام 2021 وحتى الـ 17 من شهر فبراير من العام 2022 حوالي 0,6% .

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