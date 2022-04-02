تذبذب اسعار العملات الاجنبية والدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم السبت تذبذها في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة الرابعة مساءاً بـ 4,935 دنانير، ليتراجع 50 درهماً عن سعر الافتتاح .

فيما تداول التجار الدولار على صعيد الحوالات الخارجية عند 4,9475 دنانير.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني تراجعاً طفيفاً حيث بلغت قيمته 6.50 دينار للبيع و6.47 للشراء، فيما استقر سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته 5,41 و 5.40 ديناراً بالعاصمة طرابلس و5.42 دينارا في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,67 دينارًا فيما سجل سعر صرف الجنية المصري 0.27 دينار.