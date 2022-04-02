خاص.. مصدر مطلع يكشف لصدى تفاصيل النقاشات التي دارت بحضور “الكبير وصنع الله”.. ومصير الإيرادات النفطية

كشف مصدر مطلع في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد الأمس ما بين السفير الأمريكي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس مؤسسة النفط ووفد حكومي وسفير الاتحاد الأوروبي ومدير إدارة الخزانة الأمريكي والسفير المصري لدى ليبيا وممثل عن المجلس الرئاسي وعدد من المسؤوليين المحليين والدوليين .

وقال المصدر: تناول الاجتماع الإفراج عن ايرادات النفط و تسجيلها لحساب الحكومة ، مؤكداً على طلب رئيس الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عادل جمعة” تسجيل كامل الإيرادات لتمويل الميزانية الاستثمارية إلا أن تركيز المجتمع الدولي إختصر طلبهم على تمويل ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط .

وكشف المصدر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إمتنع عن التمويل بجميع أهدافه وذلك لاحتفاظ المؤسسة بإيرادات النفط وقرار مجلس النواب موجه لمصرف ليبيا يقتصر من خلالها أوامر الصرف على المرتبات و الدعم .

وبحسب المصدر فقد أشار “صنع الله” إلى أن المؤسسة تحتفظ بإيرادات النفط لدى المصرف الليبي الخارجي بليبيا حتى التوصل إلى اتفاق على ميزانية وحتى لا يتحجج أية طرف من أطراف النزاع و قطع إمددات النفط اذا ما تم تمويل طرف ضد الآخر.

وعن تمويل مصروفات المؤسسة الوطنية للنفط قال المصدر أن “الكبير” قال أن عدم التمويل يعود إلى قرار مجلس النواب عدم تمويل مصروفات استثمارية وأن اغلب ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط هي في الغالب استثمارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية