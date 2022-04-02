اقتصاد

عائدات النفط العراقية تسجل مستوى قياسيا خلال نصف قرن

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت إيرادات العراق من النفط في مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 50 عامًا، مسجلة 11,07 مليار دولار، وفقًا لبيان وزارة النفط العراقية.

وقالت الوزارة، السبت، إن إجمالي الصادرات الشهر الماضي بلغ أكثر من 100 مليون برميل و 500 ألف بمتوسط صادرات يومي فاق ثلاثة ملايين برميل.

وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع الإيرادات جاء مدفوعًا بزيادة الأسعار نتيجة مخاوف السوق العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ قفزت أسعار العقود الآجلة في مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها نحو 140دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع مع استمرار تذبذبها بين 100 دولار و 120دولارًل للبرميل.

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قناة 218 الليبية

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