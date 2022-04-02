ارتفاع أسعار عدد من أصناف الخضروات والفواكه تزامناً مع أولى أيام الشهر الفضيل

مع حلول شهر رمضان المبارك يرتاد المواطنون الأسواق لاقتناء حاجياتهم من المواد الغذائية والخضروات والفواكه التي تعتبر جزءاً رئيسياً من مائدة الإفطار اليومية.

هذا وقد رصدت صدى الاقتصادية في جولتها اليوم السبت ارتفاعاً في عددٍ من أصناف الخضراوات المُستخدمة في صناعة الوجبات حيث ازداد سعر البصل من 2.5 إلى 3 دينار والطماطم من 3.5 إلى 4 دينار؛ بينما بلغ سعر الفلفل الحار 12 ديناراً الذي كان يُباع يوم الخميس الماضي بسعر 7 دنانير للكيلو.

واستقرّ سعر كيلو البطاطا عند 3 دنانير والكوسة بـِ 5 دينار، أمّا عن الفواكه فقد تغيّر سعر كيلو الموز بقيمة ديناريْن من 7 إلى 9 دنانير وكذلك التفاح من 5 إلى 7 دينار للكيلو.

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