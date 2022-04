اتفاق ليبي تونسي على وضع تصور لتجارة العبور نحو أفريقيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أمس الجمعة، في تونس، مع نظيره وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد.

ويأتي اللقاء لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد الليبية.

وأشار الحويج في كلمة خلال اللقاء، إلى أن دولة ليبيا تتطلع لتعزيز التعاون مع جمهورية تونس ووضع خارطة مشتركة للاستثمار بين البلدين تستهدف دعم وتطوير صناعة الغذاء والدواء كخطوة أولى وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بالبلدين، والتنسيق حول أدوات التمويل اللازمة لتنفيذ الخارطة المشتركة.

وأضاف الوزير أن دولة ليبيا تعمل على تفعيل المنطقة الخاصة الواقعة بمدينة زوارة وحتى الحدود التونسية بهدف توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار تونس والجزائر إضافة إلى تنشيط تجارة العبور نحو السوق الإفريقية.

هذا واتفق الجانبان على ضرورة تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي وعقد لقاءات مشتركة تضم الفعاليات الاقتصادية بالبلدين، وتفعيل المنطقة الخاصة زوارة خلال الفترة المقبلة ودعم اللجان الفنية لتعزيز التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل البضائع، وكذلك تحفيز قطاع الاستثمار والفرص الواعدة بقطاعات الصناعة والزراعة والصحة وإمكانية إنشاء مصحات تونسية في ليبيا كالنوع من الاستثمار والدخول في المشاركة بالخراطة الاستثمارية ووضع تصور لتجارة العبور نحو أفريقيا.

