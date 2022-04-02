محادثات “ليبية – إيطالية” لاستئناف إعادة إعمار مطار طرابلس العالمي

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” ومفوضي شركة اينياس الإيطالية المُتعاقد معها عبر جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات للتباحث بشأن تنفيذ صالة ركاب بمطار طرابلس الدولي.

وكان هذا اللقاء الذي وصفته وكالة نوفا الإيطالية بِالـ”الإيجابي للغاية” يتحدث عن الاستئناف المُرتقب لأعمال إعادة الإعمار بمطار طرابلس الدولي حسب ماذكر السفير الإيطالي عبر تغريدةٍ لهُ في حسابه الرسمي على تويتر.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 80 مليون يورو لبناء محطتين، واحدة محلية والأخرى دولية، مع كافة مرافق المطار تسمح بافتتاح المطار؛ وقد تم تعليق الأعمال عدة مرات آخرها بسبب وقوعه في مناطق الاشتباكات من أبريل 2019 إلى يونيو 2020.

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