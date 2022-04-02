وكيل وزارة المالية يشارك في اجتماع الأمس.. ويكشف التفاصيل

قام وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية “إبراهيم عكرة” بالمشاركة في الاجتماع الذي عقد يوم الأمس الجمعة بتونس ما بين وفد حكومي متمثل في وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة “عادل جمعة” والمكلف بمهام وزير التخطيط “محمد الزيداني” بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الرئاسي “حسام الشهيبي” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائبه “علي الحبري” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ورئيس اللجنة المالية بوزارة المالية “أبوبكر الجفال”، والسفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” والمبعوثة الأممية إلى ليبيا “ستيفاني وليامز” وسفير الاتحاد الأوروبي ومدير إدارة الخزانة الأمريكي والسفير المصري لدى ليبيا “تامر مصطفى” .

كما تم خلال الاجتماع الذي شهد حضور العديد من المسؤولين المحليين والدوليين مناقشة وضع تنفيذ الميزانية وإيجاد كافة الحلول السريعة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج وتوحيد مصرف ليبيا المركزي .

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