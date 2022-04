وزير الاقتصاد ومحافظ المركزي التونسي يبحثان حماية أموال الليبيين في تونس

اتفق وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي على وضع بطاقات خاصة لرجال الأعمال ودراسة سبل حماية أموال الليبيين في تونس وإجراء مصالحات عادلة للأموال المصادرة من الليبيين ما بعد الثورة.

جاء ذلك في اجتماع لهما في تونس لبحث أوجه التعاون بين البلدين في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الأعمال، كما تطرق اللقاء لطرح ومناقشة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وسُبل تسهيل الإجراءات المالية لصالح الشركات والمستثمر المحلي والأجنبي.

وأكد “محمد الحويج” أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والعمل على خلق قنوات تواصل مباشرة بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة العمل المناسبة لعقد شراكة طويلة الأمد تسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

