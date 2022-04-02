اقتصاد

منطقة اقتصادية في زوارة لتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج، أن ليبيا تعمل على تفعيل المنطقة الخاصة الواقعة بمدينة زوارة وحتى الحدود التونسية، بهدف توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار تونس والجزائر، إضافة إلى تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج بنظيره التونسي سمير سعيد، الجمعة، في العاصمة التونسية، ناقش خلاله الطرفان وضع خارطة مشتركة للاستثمار بين البلدين، تستهدف دعم وتطوير صناعة الغذاء والدواء كخطوة أولى، وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بالبلدين، والتنسيق حول أدوات التمويل اللازمة لتنفيذ الخارطة المشتركة.

وشدد الجانبان على تحفيز قطاع الاستثمار والفرص الواعدة بقطاعات الصناعة والزراعة والصحة، وإمكانية إنشاء مصحات تونسية في ليبيا كنوع من الاستثمار، والدخول في المشاركة بالخراطة الاستثمارية ووضع تصور لتجارة العبور نحو أفريقيا.

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قناة 218 الليبية

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