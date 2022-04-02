مجلس إدارة العامة للكهرباء يبحث الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمدينة زليتن

عقد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت اجتماعاً مع المجلس البلدي زليتن بمقر ديوان البلدية، وذلك لبحث الاحتياجات اللازمة من مواد ومعدات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمدينة .

كما تم مناقشة بعض الخطوات العملية لدعم الفرق الفنية من أجل تحصيل الإيراد العام للشركة والقضاء على التوصيلات الغير شرعية، هذا وقام مجلس الإدارة رفقة عميد بلدية زليتن بزيارة تفقدية لقسم السلامة العامة زليتن مركز الإطفاء والانقاد المنطقة الوسطى ومقر مشروع محطة توليد زليتن ومحطة تحويل 11/30 ك.ف دفان ومقر إنشاء مطار زليتن .

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