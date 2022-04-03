توقعات بتجاوز التبادل التجاري بين ليبيا ومصر حاجز الملياري دولار

توقع رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، إبراهيم الجراري، أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا حاجز الملياري دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، متأثراً بقرار منع تصدير الغذاء وجائحة كورونا.

وأكد الجراري في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أن الغرفة تقدّمت بطلبات إلى رئيس الحكومة المصرية ووزارة الصناعة بشأن استثناء ليبيا من قرار حظر تصدير السلع المصرية خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن السوق الليبية قد تستوعب نحو مليوني عامل مصري مع توسع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وكشف الجراري عن اتفاق مصلحة الجمارك في ليبيا ومصر، على فتح اعتمادات مستندية لرجال الأعمال، لتوريد عدد من السلع الأساسية عن طريق المنفذ البري بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي، لافتاً إلى أن المنتجات المصرية تحظى بأفضلية لانخفاض تكلفة النقل.

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