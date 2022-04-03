خاص.. “اليقين” يُوضح ويُعدد الخدمات التي يقدمها لزبائنه

أوضح مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بمصرف اليقين “أسامة علاق” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بالنسبة لخدمات التي يقدمها مصرف اليقين فتح حساب بكل سهولة، وإصدار دفتر شيكات أو شيك مصدك في اليوم وفي نفس الوقت ثاني شي توفر السيولة دائماً على مدار الشهر ومدار السنة.

أما من ناحية الخدمات الإلكترونية قال: المصرف هو ديجتل بنك ويتمتع بمجموعة خدمات مثل إصدار البطاقات المحلية وبطاقات دولية حولات ويسترن يونيون، ونقاط البيع المصرف الرقمي ديجتل بنك يعني إدارة حسابك إلكترونياً تحويل داخلي محلي وكشف حساب، وفي حالة فقد شيك يمكن إلغائه أو القيام بإقافه ولو تم ايجاده بالإمكان فك الحظر ومعرفة ما تم انزاله في الحساب، وإن كان هناك مبالغ محجوزة مثلاً شيك مصدق إلكتروني في المقاصة لم يتم تسجيله في الحساب عن طريق المصرف الرقمي يمكن معرفته إذا تسيل أو لا.

وبخصوص البطاقات الدولية الإصدار يتم استلامه في نفس اليوم وفي اليوم التالي يتم شحن المبلغ في حساب المستفيد وبالنسبة لقطاع البيع لا يوجد بها أي صعوبات إن تم توفر الماكينات في شركة المعمالات وهي المزود الوحيد لكل المصارف، ولن تطول المدة فسيتم الأمر خلال أسبوعين أو ثلاثة إن لم يكن هناك أي عراقيل حيث أن أغلبها تتمثل في عدم توفر مخزون نقاط البيع، كما أننا نقوم بإرسال الزبون عند تقديمه إلى شركة معاملات ومن بعد ننتظر من شركة المعاملات.

قال أيضاً بأنه من ضمن الخدمات التي يقدمها مصرف اليقين بأنه يمكن لكل الزبائن سحب مبالغ مالية حتى إن لم يكن لديه حساب بمصرف اليقين يستطيع السحب عن طريق شيك مصدق أو شيك إلكتروني بالقيمة المحددة من المصرف في شيك يستطيع أن يودع في حساب وسيط اليقين لزبائن ويستلم أمواله كاش،كذلك خدمة السحب الفوري فيستطيع أي زبون لديه بطاقة مصرفية التوجه للمصرف والسحب وهذه الخدمة إنطلقت للمره الأولى بمصرف اليقين والسحب يحدده المصرف المصدر للبطاقة، ويستطيع المستفيد أن يسحب بمجرد أن يمرر البطاقة على الماكينة وبدون عراقيل.

وبالنسبة لحوالة ويسترن يونيون من الخارج لليبيا لا يوجد أي مشكلة حيث يستطيع الزبون مجرد من أن يحضر رقم الحوالة يستلم القيمة على حسب قيمة الصرف ويستلمها بالقيمة المحلية، ومن الخدمات الأخرى التي يتم تقديمها التمويلات لشركات، وبالنسبة للأفراد المرابحة أي أنه بإمكان المصرف شراء أي غرض يُطلب من قبل الزبون ويتملكه المصرف بعقد مفصول عن عقد البيع وبعد ذلك يتم البيع للزبون بعقد ثاني.

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