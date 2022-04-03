ارتفاع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 03 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 03 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6624 دينار مسجلاً تراجعاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1487 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1143 دينار، والليرة التركية 0.3174 دينار، والدولار الكندي 3.7234 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2428 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2694 دينار، والدينار التونسي 1.5744 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4797 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 03 ابريل 2022: