المصارف التجارية تواصل توزيع السيولة النقدية

أفاد مراسلو 218 في مدن مختلفة بتواصل توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية العاملة في البلاد، بسقوف سحب مختلفة تزامناً مع دخول شهر رمضان.

وحدد مصرف الجمهورية بكاباو سقف السحب عند 2000 دينار للفرد، فيما مكّن فرع مصرف الوحدة في الجوش زبائنه من سحب 1000 دينار للشخص، بينما تراوحت سقوف السحب في فروع مصرف الجمهورية في الكريمية والزهراء بين 2000 و5000 دينار للفرد.

ومنح فرعا مصرفي الصحاري وشمال أفريقيا في الغريفة سيولة نقدية لعملائهما بسقف سحب قدره 2000 دينار، بينما مكّن مصرف المتحد في العزيزية والسواني زبائنه من سحب قيمة مالية قدرها 5000 دينار.

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