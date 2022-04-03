البريقة توزع آلاف أسطوانات غاز الطهي على نقاط البيع

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط عن كميات غاز الطهي، التي ضختها للسوق المحلية في المنطقتين الشرقية والغربية.

وأفادت البريقة في بيانات حديثة الأحد، بأن الفرق الفنية عملت على توزيع 18760 أسطوانة غاز طهي على 56 نقطة بيع، مقابل 1610 أسطوانات غاز تم توزيعها على نقاط البيع في مدينة طبرق.

وأظهرت بيانات البريقة في طرابلس قيام الفرق الفنية بتوزيع أكثر من 5600 أسطوانة غاز صباح الأحد، على مراكز البيع لتمريرها في السوق المحلية.

ويتراوح سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء بين 15 و25 ديناراً، فيما وصل سعر أسطوانة غاز الطهي في بعض المدن بالمنطقة الجنوبية إلى 90 ديناراً.

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